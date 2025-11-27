Famiglia del bosco: l'intossicazione da funghi, l'arrivo dei carabinieri, la rabbia per le ispezioni. Ecco cosa raccontò mamma Catherine
Attualità venerdì 28 novembre 2025 ore 09:00
Sciopero, servizi Asa a rischio
L'azienda ha diffuso un avviso per informare gli utenti sui possibili disagi a causa dello sciopero
PROVINCE DI LIVORNO E PISA — Asa, attraverso una nota, fa sapere che venerdì 12 Dicembre, per uno sciopero generale nazionale, i servizi di sportello e call center potrebbero non essere garantiti.
Tale comunicazione riguarda l'intero territorio in cui Asa gestisce il servizio idrico integrato ovvero zona Livornese, Bassa Val di Cecina, Alta Val di Cecina, Val di Cornia e Isola d'Elba.
Asa inoltre ricorda che saranno comunque garantite tutte le attività di pronto intervento in servizio di reperibilità e i servizi commerciali online resteranno attivi.
