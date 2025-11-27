Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 09:00 METEO:LIVORNO12°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
venerdì 28 novembre 2025
Tutti i titoli:
Sciopero, servizi Asa a rischio Incendio in casa, muore una donna La Provincia festeggia 100 anni Rubano nel supermercato, arrestati due uomini
corriere tv
Famiglia del bosco: l'intossicazione da funghi, l'arrivo dei carabinieri, la rabbia per le ispezioni. Ecco cosa raccontò mamma Catherine
Famiglia del bosco: l'intossicazione da funghi, l'arrivo dei carabinieri, la rabbia per le ispezioni. Ecco cosa raccontò mamma Catherine

Attualità venerdì 28 novembre 2025 ore 09:00

Sciopero, servizi Asa a rischio

Condividi

L'azienda ha diffuso un avviso per informare gli utenti sui possibili disagi a causa dello sciopero



PROVINCE DI LIVORNO E PISA — Asa, attraverso una nota, fa sapere che venerdì 12 Dicembre, per uno sciopero generale nazionale, i servizi di sportello e call center potrebbero non essere garantiti. 

Tale comunicazione riguarda l'intero territorio in cui Asa gestisce il servizio idrico integrato ovvero zona Livornese, Bassa Val di Cecina, Alta Val di Cecina, Val di Cornia e Isola d'Elba.

Asa inoltre ricorda che saranno comunque garantite tutte le attività di pronto intervento in servizio di reperibilità e i servizi commerciali online resteranno attivi.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Sul posto vigili del fuoco e personale sanitario ma purtroppo per una donna di 79 anni non c'è stato nulla da fare
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Dino Fiumalbi

new
Franco Cambi

VI PRESENTO I MIEI...

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Sciopero, servizi Asa a rischio

Cronaca

Incendio in casa, muore una donna

Attualità

La Provincia festeggia 100 anni

Cronaca

Rubano nel supermercato, arrestati due uomini