Cronaca giovedì 21 agosto 2025 ore 11:07
Maltempo, notte di lavoro per i vigili del fuoco
Dopo i forti temporali di ieri sera sulla costa e all'Elba, proseguono gli interventi per alberi caduti, strade e case allagate
PROVINCE DI LIVORNO-PISA-GROSSETO — Da ieri sera le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Livorno, attraverso i vari distaccamenti locali, hanno effettuato 37 interventi in tutta la provincia, comprese le isole di Capraia ed Elba.
Gli interventi dei vigili del fuoco hanno riguardato prevalentemente la rimozione di alberi, rami e/o alberi pericolanti, allagamenti e altri danni da acqua.
Qui di seguito l'elenco di tutti gli interventi nelle varie province toscane Grosseto: 40 interventi effettuati, Lucca 22 interventi effettuati, Pisa 23 interventi effettuati, Prato 37 interventi effettuati, Massa Carrara 31 interventi effettuati, Pistoia 30 interventi effettuati.
Rimangono da evadere circa 95 chiamate nelle varie province toscane.
