Attenzione alta per l'allerta temporali

La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo arancione su gran parte della Toscana, codice giallo per le isole

TOSCANA — La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo per rischio temporali nella giornata di domani domenica 26 Luglio dalla mezzanotte fino alle ore 14. L'allerta è di codice arancione per gran parte della Toscana, codice giallo invece per le isole.

Dalle prime ore della prossima notte saranno possibili temporali forti a partire dalle zone di nord ovest e in estensione al resto della regione tra la notte e le prime ore del mattino. Nel corso della mattina tendenza a fenomeni più sparsi a partire dalle zone di nord ovest e in estensione graduale al resto della regione. Nel corso dei temporali saranno possibili forti raffiche di vento e grandinate.

"Il nostro sistema di Protezione Civile regionale è operativo e pronto a intervenire in caso di necessità", ha dichiarato sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.