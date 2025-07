Nave ong con 59 migranti attraccata a Livorno

Gli egiziani lanciano in mare bottiglie piene di cibo per Gaza: è l'iniziativa #BottlesToGaza

A bordo anche 8 minori non accompagnati. Disposto il trasferimento nelle varie province della Toscana

LIVORNO — È attraccata questa mattina, 26 Luglio, verso le 8 e15 all'accosto 56 del porto di Livorno la nave ong Solidaire, con a bordo 59 migranti.

Fra i migranti 49 uomini, di cui 43 adulti, 1 minore accompagnato e 5 minori non accompagnati e 10 donne, di cui, 7 adulte e 3 minori non accompagnate, provenienti da Sudan, Ghana, Mali, Gambia, Nigeria, Sierra Leone, Costa d'Avorio e Biafra.

Sul porto è stata allestita e coordinata dalla Prefettura la struttura di accoglienza con Protezione civile, personale medico e polizia di frontiera.

Tutti i migranti, come riferito ieri in una nota dalla stessa Prefettura di Livorno, saranno accolti nelle strutture della Toscana, in varie province.