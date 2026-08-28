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Attualità Venerdì 28 Agosto 2026 ore 11:06

Prorogato il periodo a rischio incendi boschivi

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Foto di repertorio

Viste le condioni meteo e climatiche la Regione Toscana ha esteso il periodo di rischio per la propagazione degli incendi



TOSCANA — La Regione Toscana, con decreto del 26 Agosto 2026, ha prorogato fino al 13 Settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, in vigore dal 13 Giugno su tutto il territorio regionale.

Resta quindi assolutamente vietato qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali.

Le attuali condizioni meteorologiche, caratterizzate da temperature elevate, scarsa umidità e ridotte precipitazioni, mantengono infatti alto il rischio di innesco e propagazione degli incendi.

"Invitiamo cittadini, agricoltori, proprietari di terreni e operatori del settore a rispettare scrupolosamente il divieto e ad adottare la massima prudenza. La collaborazione di tutti è fondamentale per proteggere i nostri boschi, l'ambiente e la sicurezza delle persone", è l'appello pubblicato su Facebook dal Cvt, Coordinamento Regionale Volontariato Antincendi Boschivi della Toscana.

In caso di avvistamento di fumo o di un principio di incendio è possibile contattare i seguenti recapiti: 

- Sala Operativa Unificata Permanente Regione Toscana: 800 425 425  

- Numero Unico di Emergenza: 112.

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