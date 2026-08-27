Giochi del Mediterrano, le medaglie "livornesi"

Il presidente Giani: "Ci state riempiendo di orgoglio”. Ecco le atlete e gli atleti livornesi che a metà competizione hanno già conquistato le medaglie

PORTOFERRAIO — Tredici medaglie di cui cinque d’oro, quattro di argento e quattro di bronzo, questo è il bottino provvisorio degli atleti toscani ai Giochi del Mediterraneo, in corso di svolgimento a Taranto, a metà percorso della competizione multidisciplinare.

Con il numero di allori conquistati, se potesse essere rappresentata nel medagliere, la Toscana si collocherebbe in una posizione del tutto similare a Paesi come la Spagna e il Portogallo, vere e proprie potenze sportive a livello mediterraneo.

“Rivolgo le mie più sincere congratulazioni alle atlete e agli atleti toscani che hanno conquistato le medaglia ai Giochi del Mediterraneo”, afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“È un risultato straordinario, frutto di talento, impegno e sacrificio, che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità. State portando in alto i colori della Toscana e non è ancora finita”.

Fra le 13 medaglie al momento conquistate dagli atleti toscani ci sono anche gli sportivi della provincia di Livorno.

Si tratta di Sara Franceschi di Livorno che ha conquistato la Medaglia d'Oro nel nuoto 200 metri, categoria misti donne; Anna Leonardi di Piombino che ha ottenuto la Medaglia d'Argento nel nuoto pinnato 200 metri, superficie donne; Giulio Lombardi di Livorno che ha conquistato la Medaglia di Bronzo nella scherma, fioretto individuale uomini.