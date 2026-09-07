Addio al dottor Massimo Campana, il cordoglio

Il medico era molto conosciuto a Livorno, Piombino e in Valdera. Il ricordo dell'Asl

LIVORNO — È deceduto all'età di 68 anni il dottor Massimo Campana, molto conosciuto a Piombino e a Livorno per la sua attività ospedaliera ma anche in Valdera, dove, conclusa l’esperienza nella sanità pubblica, aveva continuato ad esercitare la libera professione collaborando anche con il “Minihospital Sandro Pertini” di Capannoli.

"L'Azienda USL Toscana nord ovest esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Massimo Campana, chirurgo di grande competenza e umanità, che per oltre trent'anni ha prestato servizio nella sanità pubblica del territorio, lasciando un segno importante nella crescita della chirurgia generale degli ospedali di Livorno e Piombino", si legge in una nota diffusa dall'Asl Toscana nord ovest.



"Nel corso della sua lunga carriera il dottor Campana ha svolto gran parte della propria attività all'ospedale di Livorno, dove ha ricoperto il ruolo di vicario della Chirurgia generale. - prosegue l'Asl - Dal 2011 ha diretto la Chirurgia generale dell'ospedale di Piombino, accompagnandone la crescita fino al pensionamento, avvenuto alla fine del 2020. La Direzione aziendale, le Direzioni ospedaliere di Livorno e Piombino e tutti i professionisti che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui il percorso lavorativo ne ricordano con profonda stima le straordinarie qualità professionali, la disponibilità verso i pazienti, il senso del dovere e le doti umane che lo hanno reso un medico apprezzato e un collega sempre disponibile al confronto e alla collaborazione".



"Alla famiglia del dottor Massimo Campana giungano le più sincere e sentite condoglianze da parte dell'intera comunità dell'Azienda USL Toscana nord ovest", si conclude la nota.