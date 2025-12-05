Addio all'ex primario Giuseppe Giannelli

Il cordoglio dell'Asl Toscana nord ovest e la data dei funerali per l'ultimo saluto

LIVORNO — "L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Giuseppe Giannelli, storico primario di Medicina dell’ospedale di Livorno dal 1991 al 2003, venuto a mancare all’età di 89 anni".

Si legge in una nota dell'Asl.

"La sua figura, riconosciuta e stimata in tutta la comunità professionale e cittadina, rappresenta un esempio di dedizione, umanità e passione per la medicina. - prosegue la nota - La direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest e l’intera comunità ospedaliera si uniscono al dolore dei familiari, degli amici, dei colleghi e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e lavorare con il dottor Giannelli, ricordandone l’alto valore professionale e umano".

Il funerale si terrà domani, 6 dicembre, alle 11, nella cappella della camera mortuaria dell’ospedale di Livorno.