Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 16:31 METEO:LIVORNO13°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
venerdì 05 dicembre 2025
Tutti i titoli:
Piazza Garibaldi, estesa la zona rossa Addio all'ex primario Giuseppe Giannelli Sanità, giornata di sciopero Piazza Garibaldi e via Cambini, punto su sicurezza
corriere tv
In un video Tatiana Tramacere con l'amico Dragos la sera in cui è sparita
In un video Tatiana Tramacere con l'amico Dragos la sera in cui è sparita

Cronaca venerdì 05 dicembre 2025 ore 11:00

Addio all'ex primario Giuseppe Giannelli

Condividi

Il cordoglio dell'Asl Toscana nord ovest e la data dei funerali per l'ultimo saluto



LIVORNO — "L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Giuseppe Giannelli, storico primario di Medicina dell’ospedale di Livorno dal 1991 al 2003, venuto a mancare all’età di 89 anni".

Si legge in una nota dell'Asl.

"La sua figura, riconosciuta e stimata in tutta la comunità professionale e cittadina, rappresenta un esempio di dedizione, umanità e passione per la medicina. - prosegue la nota - La direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest e l’intera comunità ospedaliera si uniscono al dolore dei familiari, degli amici, dei colleghi e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e lavorare con il dottor Giannelli, ricordandone l’alto valore professionale e umano".

Il funerale si terrà domani, 6 dicembre, alle 11, nella cappella della camera mortuaria dell’ospedale di Livorno.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Il Prefetto fa chiarezza sul divieto di circolazione e spiega che alcune categorie di mezzi pesanti sono esenti dal divieto di transito sulla strada
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Federica Giusti

new
Franco Cambi

PSICO-COSE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Piazza Garibaldi, estesa la zona rossa

Cronaca

Addio all'ex primario Giuseppe Giannelli

Attualità

Sanità, giornata di sciopero

Attualità

Piazza Garibaldi e via Cambini, punto su sicurezza