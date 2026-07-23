Al mare in bus, come risparmiare

Autolinee Toscane ha siglato un recente accordo che prevede uno sconto del 20% ai Bagni di Lido. Ecco come funziona

LIVORNO — Spostarsi sul bus, anche per andare al mare, conviene non solo dal punto di vista ambientale, perché così riduciamo la nostra impronta ecologica rispetto a chi usa l’auto, ma conviene anche dal punto di vista economico.

Perché 10 km con l’autobus pesano assai meno sul portafoglio che gli stessi km fatto in auto e perché at-Autolinee Toscane ha predisposto tanti incentivi per chi utilizza i mezzi pubblici, anche a Livorno.

L’ultimo, ma solo in ordine di tempo, è lo sconto previsto per gli abbonati at per l’ingresso giornaliero ai Bagni Lido. Meno 20% sull’ingresso giornaliero, per chi si presenta alla cassa con il titolo di viaggio at in regola, sia esso abbonamento o biglietto ordinario.

Lo sconto viene fatto alla cassa dei Bagni Lido e risulta nello scontrino.

“È un'iniziativa molto intelligente per promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico e siamo contenti che ci siano degli imprenditori così sensibili a queste tematiche che sicuramente aiutano a portare avanti un cambiamento culturale nella direzione giusta per la nostra città”, commenta l’assessora alla mobilità del Comune di Livorno Giovanna Cepparello.



I Bagni Lido sono uno storico stabilimento balneare situato sul lungomare di Livorno, a pochi passi dalla Rotonda di Ardenza. Offrono piscine per adulti e bambini, solarium, ristorante, bar, animazione, attività sportive e servizi come il noleggio di SUP, canoe e cabine, rappresentando una meta ideale per il relax e il tempo libero.



“Come da tradizione, i Bagni Lido sono sempre disposti a collaborare con la pubblica amministrazione, a maggior ragione per una causa così importante e attuale per ridurre traffico e ambiente”, aggiunge il titolare Bagni Lido Riccardo Vanni.



“Si tratta di un incentivo che per at da un duplice valore – spiega Tommaso Rosa Direttore Marketing & Comunicazione di at-autolinee toscane -. Da una parte serve a premiare chi per spostarsi pone attenzione a inquinare il meno possibile e quindi a far sì che siano sempre di più le persone che lasciano a casa auto e scooter e salgono sui bus at. Dall’altra amplia le nostre relazioni con le comunità locali anche attraverso sinergie positive con gli operatori economici a dimostrazione che il trasporto pubblico è parte essenziali della vitalità anche economica di una comunità. L’obiettivo per il prossimo anno è allargare la sperimentazione che stiamo facendo con Bagni Lido, che ringrazio, a tutti gli operatori turistici della provincia di Livorno sulla falsariga di ciò che abbiano fatto nella Costa Apuana e della Versilia”.



Del resto, le promozioni di at per i propri clienti a Livorno, ma anche in tutto il resto della Toscana sono decine e variano dai concerti, ai teatri, ai musei, alle mostre d’arte allo sport allo shopping (https://www.at-bus.it/it/promo ).



Per ogni ulteriore informazione at – autolinee toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus at-bus.it/app. Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app ).

È possibile contattare at anche via telefono chiamando o il numero verde: 800 14 24 24 attivo dal lunedì alla domenica dalle 6:00 alle 24:00 o il numero fisso*: 055 51351 attivo dal lunedì alla domenica dalle 6:00 alle 24:00 (*i costi seguiranno il piano telefonico del proprio operatore). Le persone a mobilità ridotta hanno il numero dedicato 800 14 24 25 tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00.