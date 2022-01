Albero si spezza e piomba su due persone

Russia invia caccia in Bielorussia (che confina con l'Ucraina) per esercitazioni congiunte

Feriti due uomini di 54 e 57 anni. Scattato l'allarme sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal personale sanitario del 118

LIVORNO — Paura per due uomini che ieri mattina sono stati travolti dal fusto di un albero che si è spezzato improvvisamente. Il fatto è accaduto in via Aldo Mei.

I due, 54 e 57 anni, secondo quanto appreso si trovavano in zona per alcuni interventi di manutenzione. Sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal personale sanitario del 118.

Feriti in modo non grave, avrebbero riportato comunque diversi traumi e sono stati trasportati al pronto soccorso per le cure del caso.