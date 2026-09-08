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Attualità Giovedì 18 Gennaio 2018 ore 08:52

Alluvione, progetti per nuove opere

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Alluvione Livorno, effettuata la ricognizione dei progetti di nuove opere. Si tratta di esaminare le ipotesi di realizzazione per 17 milioni



LIVORNO — Si è svolta ieri mattina a Livorno presso gli uffici del Commissario per il dopo alluvione, la riunione con i tecnici dei tre Comuni colpiti (Livorno, Rosignano e Collesalvetti) e con quelli degli altri soggetti interessati agli interventi.

Si trattava di esaminare le ipotesi di realizzazione di nuove opere, fattibili utilizzando gli ulteriori 17 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Toscana.

Si tratta al momento di circa 50 diversi lavori, alcuni dei quali già in corso, e di 28 nuovi cantieri ipotizzati nel solo comune di Livorno. Tra le opere già avviate e poste all'attenzione del tavolo tecnico, figura quella in corso in piazza delle Carrozze a Montenero, oggetto ieri di un sopralluogo da parte del Commissario che ne aveva criticato i tempi di realizzazione eccessivamente lunghi, chiedendone un'accelerazione.

Nel corso di uno degli incontri effettuati stamani, la ditta esecutrice, presenti anche i rappresentanti del Comune di Livorno che ne è il soggetto attuatore, si è impegnata ad intensificare i ritmi di lavoro, così da ultimare il primo lotto entro la fine di marzo.

Gli uffici del Commissario hanno preso atto della disponibilità e attendono, nella settimana prossima, un nuovo cronoprogramma dei lavori. Presto sarà convocata una nuova riunione alla quale saranno chiamati a partecipare anche Asa, Telecom e Enel, ovvero le società che dovranno utilizzare, e farlo in tempi brevi, i sottoservizi che saranno posizionati a Montenero.

Dopo che sarà ultimata l'istruttoria dei dati presentati oggi, i tecnici della gestione commissariale torneranno a Livorno per presentare l'elenco delle opere che sarà possibile finanziare utilizzando tutti i 17 milioni di euro disponibili.

Quanto alla specifica richiesta di 1,1 milioni di euro avanzata dal comune di Livorno per la realizzazione dei lavori in piazza delle Carrozze a Montenero, gli approfondimenti tecnici hanno fornito esito positivo. Quindi lo stanziamento sarà possibile, sempre che le opere di tutti e quattro i lotti previsti, siano terminate entro il 10 settembre prossimo.

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