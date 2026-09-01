Approvato il Piano operativo comunale

Ok dal Consiglio comunale con 17 voti a favore: la soddisfazione di Sindaco, Giunta, dirigenti e tecnici dell'Ufficio di Piano

LIVORNO — Il Piano pperativo comunale è stato approvato dal Consiglio comunale di Livorno con 17 voti a favore, 10 contrari e un astenuto, alle ore 15,30 di oggi, lunedì 28 Luglio.



Si è dovuto attendere un anno e mezzo, dall'Aprile 2024, quando il Consiglio comunale si è espresso per l'ultima fase di sua competenza, dopodiché il piano operativo è passato al lungo vaglio della conferenza paesaggistica regionale e al tavolo ministeriale per la ricognizione dei vincoli.



Soddisfatto il sindaco Luca Salvetti che dopo il voto ha abbracciato l'assessora alle Politiche Urbanistiche Silvia Viviani e si è complimentato con la dirigente all'Urbanistica, Programmi complessi e Rigenerazione urbana Camilla Cerrina Feroni e con i funzionari e tecnici che hanno lavorato al piano.



“Il piano operativo di Livorno è un documento di alto livello – ha affermato il sindaco - e di questo devo ringraziare l’assessora Viviani e l’ufficio di Piano con tutti i ragazzi e le ragazze guidate dalla dirigente Camilla Cerrina che hanno fatto un lavoro eccezionale. Dico questo perché ne ero convinto prima, dopo aver letto tutto il Poc e ne sono convinto ancora di più adesso, che il piano è passato al vaglio lungo e attento della commissione paesaggistica. Sfogliate e guardate quali sono le notazioni della paesaggistica e direte come me che quasi non c’è stata messa penna. All’epoca dei mille emendamenti le questioni per cui si gridava allo scandalo erano la palestra di via San Marino e Vallin Buio, ebbene la commissione che si rifà ad una paesaggistica che in Toscana è forse la più rigida del mondo, non ha avuto niente da obiettare".

"È qui allora che mi rivolgo a quei pochi che in maniera strumentale parlano di cementificazione, non è una caratteristica di questa programmazione urbanistica, che se lo mettano in testa e smettano di provare a deformare la realtà. L’altro giorno ho letto di un livornese che per avvalorare questa tesi non trovando niente di concreto nel nostro piano operativo ha fatto riferimento a tre situazioni: Nuovo Centro e costruzione di spazi commerciali, le villette di via del Crocino, e gli orti urbani di via Goito. - ha proseguito il sindaco - Ebbene a questa persona e agli altri che parlano di queste situazioni ricordo che la convenzione e i diritti che ne discendono per il Nuovo Centro sono datati luglio 2010, per le villette in via del Crocino la convenzione è stata sottoscritta nel giugno 2018 e per gli orti urbani il nuovo assetto con edificabilità indicata è sancito da un approvazione del 2017 e quindi niente c’entrano con il nostro piano. Guardate che questo piano è talmente controllato e monitorato che sulla bontà e la sostenibilità delle scelte non si può neanche discutere. Anzi sul nostro Poc si va anche oltre con un vincolo che riguarda persino l’area portuale che ha fatto inalberare tutti gli operatori.In conclusione, lo dico a tutti noi, dobbiamo essere orgogliosi di questo fondamentale passaggio urbanistico, da un quarto di secolo non avevamo un piano e la città ne ha sofferto, adesso parte una nuova stagione che è intelligentemente rivolta allo sviluppo ambientalmente sostenibile e ad una qualità della vita destinata a crescere ancora di più”.





“Siamo particolarmente soddisfatti di essere giunti all'approvazione del piano operativo”, ha aggiunto l'assessora Viviani. “La città ora é dotata di un'agenda urbana che ha anche efficacia giuridica. Vuol dire che la visione di città può essere realizzata. Una visione che, come abbiamo più volte detto, é pubblica, sociale, verde. Sul vincolo paesaggistico applicato alle aree portuali posso solo sottolineare che é una competenza ministeriale esercitata in una procedura nella quale il Comune non ha potuto esprimere altro che il proprio dissenso. Ringrazio il nostro ufficio di Piano per il lavoro svolto. Ringrazio anche l'intera città che ha aspettato da aprile 2024, quando il Consiglio Comunale si é espresso per l'ultima fase di sua competenza, a oggi, data nella quale il Piano può essere approvato dopo un anno e mezzo dedicato alla conferenza paesaggistica e al tavolo ministeriale per la ricognizione dei vincoli”, ha concluso Viviani.