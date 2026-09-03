Tragedia in casa, dopo giorni lo trovano morto

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Tragico ritrovamento in un appartamento di piazza Barriera Garibaldi dove i vigili del fuoco hanno trovato il corpo ormai senza vita di un anziano

LIVORNO — Dramma in piazza Barriera Garibaldi. I vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento per un soccorso a persona, ma quando sono entrati nell'abitazione hanno trovato l'anziano proprietario senza vita.

Sul posto è intervenuto anche il 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

La morte, secondo quanto appreso, sarebbe sopraggiunta per cause naturali alcuni giorni prima del tragico ritrovamento, avvenuto nel pomeriggio di oggi.