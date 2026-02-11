Arriva il Truck Tour – Banca del Cuore per la prevenzione cardiovascolare - Livorno dal 22 al 24 giugno Terrazza Mascagni

LIVORNO — Il progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2019”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore - HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai - Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI, fa tappa a Livorno.

Da sabato 22 a lunedì 24 giugno dalle ore 9 alle ore 19 un Jumbo Truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni alla Terrazza Mascagni ( zona retrostante la giostra) , per offrire ai cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico gratuito.

E’ il terzo anno che il Tour Truck fa tappa a Livorno, registrando ogni anno un’alta affluenza di cittadini. Quest’anno Livorno è l’unica città in Toscana ad accoglierlo grazie in particolare alla disponibilità del personale ospedaliero che, affiancato dall’associazione Amici del Cuore, presterà servizio volontario per tre intere giornate.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a palazzo comunale nel corso di una conferenza presieduta dal sindacoLuca Salvetti ed a cui hanno partecipato Umberto Baldini (direttore UOC Cardiologia e UTIC Livorno) e Giulia Salone (responsabile segreteria organizzativa del Truck Tour Banca del Cuore).

“Essere inclusi in questa campagna nazionale itinerante di prevenzione cardiovascolare è per me motivo di orgoglio – ha sottolineato il sindaco - Esprimo tutta la mia gratitudine verso gli organizzatori per l’alto valore sociale e scientifico che il progetto riveste e per le modalità di attuazione , ma in particolare il mio grazie va a tutta l’equipe di cardiologia dell’Ospedale di Livorno che anche quest’anno per tre giornate si impegnerà in screening gratuiti per la popolazione”. “Credo fortemente in queste iniziative di prevenzione promosse nel settore della salute pubblica che contribuiscono a migliorare la condizione socio sanitaria della nostra comunità – ha aggiunto - mi auguro quindi che in città siano sempre più frequenti, ed io a fianco del personale sanitario del nostro territorio mi impegno a favorirne lo svolgimento”.