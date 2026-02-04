Un bus carico di solidarietà per il popolo ucraino

La spedizione umanitaria di Autolinee Toscane porterà generi alimentari e medicine. Giovedì 7 aprile il rientro con alcuni profughi a bordo

LIVORNO — Partirà alle 18 di oggi da Livorno, con destinazione Polonia, la spedizione umanitaria di Autolinee Toscane. Lo rende noto l'azienda di trasporto pubblico.

Un bus carico di solidarietà e aiuti per il popolo ucraino viaggerà per tutta la notte e domani pomeriggio arriverà a Varsavia, dove è allestito il centro di prima accoglienza del popolo ucraino in fuga dai luoghi della guerra.

L’iniziativa promossa dal Circolo Cral di Livorno e sostenuta da tutti i circoli territoriali presenti nelle varie sedi aziendali di Autolinee Toscane, grazie a una raccolta fondi ha permesso di raccogliere circa 10mila euro donati da dipendenti e cittadini. Somma alla quale si sono aggiunti 11.500 euro donati dall'azienda.

Oltre che per le spese di noleggio del mezzo e i costi del viaggio di andata e ritorno, la somma raccolta è stata destinata all'acquisto di generi alimentari, prodotti per l'igiene della persona, articoli per l'infanzia e prodotti per animali, oltre a 3mila euro in farmaci e medicinali che, caricati a bordo del bus, saranno consegnati a Varsavia. Alle ore 10 di mercoledì 6 aprile l’autobus ripartirà alla volta della Toscana dall’hub di Varsavia con a bordo alcuni profughi ucraini. L’arrivo è previsto nella giornata di giovedì 7 Aprile a Livorno, dove i profughi saranno presi in carico dal personale della questura di Livorno per lo svolgimento delle necessarie pratiche di accoglienza.

La spedizione umanitaria di Autolinee Toscane è composta da 9 persone tra cui, oltre i volontari dei Cral, anche un medico e un rappresentante dell’associazione ucraina di Rosignano.