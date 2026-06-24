Festeggiamenti plastic free e niente coriandoli

Questa la disposizione dell'ordinanza in vista dei festeggiamenti per la conclusione degli esami delle scuole secondarie di primo e secondo grado

LIVORNO — Con l'approssimarsi dei festeggiamenti legati alla conclusione degli esami delle scuole secondarie di primo e secondo grado, l'Amministrazione Comunale ricorda che è pienamente in vigore l'ordinanza sindacale che vieta l'utilizzo di coriandoli, stelle filanti e altri prodotti similari in materiale plastico.

La misura è stata adottata lo scorso anno per contrastare la dispersione dei materiali plastici sul suolo pubblico che andrebbero a costituire una fonte di inquinamento, in particolare delle acque superficiali e del mare a causa del trasporto in caso di pioggia. La disposizione rientra nella politica del Comune di Livorno impegnato da tempo nelle campagne “Plastic free” a favore dell’ambiente nelle sue più svariate forme, compresa la tutela dell’immagine e del decoro della città.

In caso di violazione dell'ordinanza (n. 208 del 24/06/2025) si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art 7-bis del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, con le modalità stabilite dalla Legge n. 689/1981 da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro. La Polizia Locale è incaricata del controllo relativo all’esecuzione ed al rispetto del provvedimento.