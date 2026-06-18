Colonna di fumo per l'incendio in zona industriale

Scuole chiuse e invito a non aprire le finestre per l'intera mattinata. Anche il personale di Arpat sul posto per le analisi sugli inquinanti

LIVORNO — Un incendio divampato poco dopo mezzanotte nella zona industriale di Livorno, in un'azienda di autodemolizioni e trattamento rifiuti anche speciali, ha sprigionato una nube di fumo nero che ha avvolto la zona nord della città, raggiunta solo pochi giorni fa anche da quella che si era levata dal vasto incendio in una ditta di materiali plastici a Vicopisano.

Nel caso odierno, i vigili del fuoco hanno reso noto che le fiamme hanno interessato una discarica di materiali vari in località Vallinbuio, circoscritte a un fabbricato in struttura metallica. Il rogo ha impegnato i vigili de fuoco per ore, e solo intorno a mezzogiorno è stato dichiarato contenuto.

Il Comune di Livorno - che aveva prodotto un'ordinanza di chiusura delle scuole e di invito a tenere chiuse le finestre, spenti i condizionatori e limitare le uscite - nella tarda mattinata ha proceduto alla revoca mentre altrettanto si accingeva a fare il Comune di Collesalvetti, coinvolto nella frazione di Stagno.

"L'incendio - ha fatto sapere il Comune di Livorno in mattinata - ha coinvolto rifiuti speciali di per sé non pericolosi. Si tratta di materiali misti post trattamento, contenenti plastiche, metalli ed altro, la cui combustione può però generare sostanze potenzialmente dannose. Da stamani il vento debole ha ruotato progressivamente, spostando la nube verso le zone di Stagno e la zona Nord di Livorno, poi progressivamente sono state interessate le zone del centro città".

"Attesa ulteriore rotazione a maestrale nell'arco della mattinata", è stato comunicato. I venti poi in realtà hanno contribuito a dissipare la nube di fumo, favorendone la dispersione.

Vigili del fuoco da mezza Toscana

Le squadre dei vigili del fuoco del comando livornese hanno ricevuto il supporto di 4 unità di vigili volontari di Collesalvetti, due da Pisa e altrettante da Lucca. Poco dopo le 9 di stamani l'incendio risultava sotto controllo ed erano in corso le operazioni di minuto spegnimento.

Il luogo dell'incendio

Alle 10 le operazioni di spegnimento erano in fase avanzata: "I vigili del fuoco - spiegava ancora la nota del Comune - hanno soffocato l'incendio con schiuma e l'emissione di fumo si è notevolmente ridotta. L'incendio risulta in fase di contenimento, si attende un sensibile miglioramento dello scenario nelle prossime ore".

Lavare le verdure, proteggere gli animali

Lavare le verdure raccolte e coltivate nel territorio comunale e proteggere gli animali tenendoli al chiuso e mettendo in sicurezza le loro ciotole e i mangimi: sono le disposizioni rimaste in piedi a scopo precauzionale anche dopo la revoca dell'ordinanza con cui, nelle prime ore di stamani, il Comune di Livorno aveva disposto la chiusura di asili e scuole, salvo che per gli esami di maturità, invitando i cittadini a mantenere serrate porte e finestre e a limitare le uscite, come scelto anche dal Comune di Collesalvetti per la zona di Stagno.

Tornando a Livorno, la protezione civile comunale è scesa in campo per seguire la situazione, ed è stato aperto il Coc, centro operativo comunale. E' stata attivata Arpat per le valutazioni ambientali ed accertamenti.

Le (prime) analisi di Arpat

A seguito del rogo, Arpat, Agenzia regionale per la protezione ambientale, è stata allertata dalla Protezione Civile ed è intervenuta durante le operazioni di spegnimento dell'incendio. "Gli operatori hanno eseguito un sopralluogo dell’area riscontrando la presenza, sul piazzale, di acque e schiume utilizzate per lo spegnimento - si legge nella nota dell'agenzia - su richiesta di Arpat il rappresentante dell’azienda ha provveduto ad attivare una ditta specializzata per l’aspirazione delle stesse. Alle 6,30 l’incendio risultava quasi del tutto spento. Nei prossimi giorni saranno effettuati accertamenti tecnici sull’operato dell’azienda".

"È stata attivata la struttura specialistica di Arpat per le valutazioni previsionali sulla dispersione degli inquinanti in aria finalizzate ad individuare le aree maggiormente interessate dalle ricadute delle sostanze rilasciate in atmosfera e individuare le zone in cui effettuare eventuali prelievi di campioni ambientali - prosegue - i dati meteo rilevati da una centralina collocata in zona permettono di osservare che dalla mezzanotte alle quattro del mattino il vento, di bassissima intensità, è provenuto principalmente dai quadranti est-sud est e sud est, per cui la città di Livorno non è stata sottovento all’incendio. Dalle ore 4:10 circa si osserva una rotazione dei venti dal quadrante est-nord est, con un lieve aumento della velocità a partire dalle 9".

"Infine si precisa che le stazioni della rete di monitoraggio di qualità dell’aria non hanno rilevato innalzamenti significativi degli inquinanti monitorati in continuo rispetto ai valori medi orari del periodo - concludono da Arpat - nelle prime ore dell’incendio le stazioni di Carducci, La Pira e Stagno hanno registrato un lieve innalzamento del valore medio orario di biossido di azoto, che è rientrato nei valori medi in breve tempo; in via preliminare non è possibile stabilire una correlazione diretta con l’incendio. Per quanto riguarda il particolato PM10, i valori medi giornalieri relativi alla giornata di oggi saranno disponibili domani".