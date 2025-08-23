Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 16:35 METEO:LIVORNO19°28°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
sabato 23 agosto 2025
Tutti i titoli:
Misure in campo contro i motorini truccati Regionali, Landi lancia la sua candidatura Lavori sul ponte Tora, strada chiusa Livorno, debutto in serie C con vittoria
corriere tv
L'ultimo giro di campo di Donnarumma a Parigi: non trattiene le lacrime nel saluto ai suoi tifosi
L'ultimo giro di campo di Donnarumma a Parigi: non trattiene le lacrime nel saluto ai suoi tifosi

Cronaca mercoledì 07 settembre 2016 ore 16:18

Giovane in scooter fugge all'alt dei carabinieri

Condividi

Un 22enne livornese é stato denunciato questa notte per resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono risaliti a lui grazie alla targa



LIVORNO — Inizialmente é scappato il sella allo scooter, poi dopo qualche chilometro ha abbandonato il mezzo è ha proseguito a piedi facendo perdere le proprie tracce ai militari che lo stavano inseguendo.

Grazie al motorino rinvenuto durante l'operazione i carabinieri sono però riusciti a risalire all'identità del giovane che é stato quindi denunciato.

Il motorino é stati sottoposto a sequestro perché senza copertura assicurativa.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
È questo il risultato dei controlli effettuati dai carabinieri del Nas in collaborazione con personale Asl
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Adolfo Santoro

new
Franco Cambi

DISINCANTATO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Misure in campo contro i motorini truccati

Politica

Regionali, Landi lancia la sua candidatura

Attualità

Lavori sul ponte Tora, strada chiusa

Sport

Livorno, debutto in serie C con vittoria