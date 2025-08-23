Cronaca mercoledì 07 settembre 2016 ore 16:18
Giovane in scooter fugge all'alt dei carabinieri
Un 22enne livornese é stato denunciato questa notte per resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono risaliti a lui grazie alla targa
LIVORNO — Inizialmente é scappato il sella allo scooter, poi dopo qualche chilometro ha abbandonato il mezzo è ha proseguito a piedi facendo perdere le proprie tracce ai militari che lo stavano inseguendo.
Grazie al motorino rinvenuto durante l'operazione i carabinieri sono però riusciti a risalire all'identità del giovane che é stato quindi denunciato.
Il motorino é stati sottoposto a sequestro perché senza copertura assicurativa.
