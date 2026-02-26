Un 60enne è morto, nonostante i tentativi di salvarlo da parte del medico e dei soccorritori
«Poche donne al Festival, perchè?» , la domanda scatena il battibecco in conferenza stampa tra Conti e la giornalista
Attualità Giovedì 03 Marzo 2016 ore 10:25
Gioca 5 euro e ne vince 100mila
La maxi vincita è arrivata ieri pomeriggio nella tabaccheria di Federico Del Rosso in via Marradi 113
LIVORNO — La fortunata signora, 77 anni, ha vinto 100mila euro con un gratta e vinci, il "Miliardario"
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI