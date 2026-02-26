Questo sito contribuisce alla audience di 
Giovedì 26 Febbraio 2026
Attualità Giovedì 03 Marzo 2016 ore 10:25

Gioca 5 euro e ne vince 100mila

La maxi vincita è arrivata ieri pomeriggio nella tabaccheria di Federico Del Rosso in via Marradi 113



LIVORNO — La fortunata signora, 77 anni,  ha vinto 100mila euro con un gratta e vinci, il "Miliardario"

