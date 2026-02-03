Il papà gli ruba i nuggets di pollo e il bimbo scoppia in lacrime, il video diventa virale e il club di Premier League organizza una sorpresa
Attualità Sabato 06 Dicembre 2025 ore 10:00
Lavori ponte Bailey, modifiche alla viabilità
Ecco le informazioni diffuse dal Comune di Livorno in merito agli interventi di manutenzione previsti
LIVORNO — Martedì 9 dicembre sul viale di Antignano in corrispondenza del ponte Bailey (zona Tre Ponti) sarà istituito il senso unico alternato con movieri.
Lo fa sapere il Comune di Livorno attraverso una nota.
Il provvedimento sarà in vigore nella giornata di martedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 16 per consentire l'esecuzione di un intervento per la manutenzione del ponte metallico prefabbricato.
