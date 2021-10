Casellati contro Santangelo (M5S): «Lei è un grande maleducato, io l'ammonisco Casellati contro Santangelo (M5S): «Lei è un grande maleducato, io l'ammonisco

Cronaca giovedì 28 ottobre 2021 ore 08:40

Macchine a fuoco, intervento dei Vigili del Fuoco

Il fatto è avvenuto ieri sera poco dopo le 22,30, con due autovetture in fiamme in via Sant'Alò. Sul posto i Vigili del Fuoco