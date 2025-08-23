

Il vulcano Kilauea erutta alle Hawaii, l'arco di lava altro 30 metri è impressionante Il vulcano Kilauea erutta alle Hawaii, l'arco di lava altro 30 metri è impressionante

Cronaca giovedì 17 luglio 2025 ore 10:00

Pittore ed ex barbiere muore dopo un incidente

L'uomo, 81enne, aveva avuto un incidente col suo motorino contro un'auto ma purtroppo è deceduto

LIVORNO — È morto Renato Pantera, ex barbiere e pittore, l'uomo di 81 anni che sabato scorso in sella al suo motorino si era scontrato contro un'auto ad Antignano. L'incidente era avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 15 Luglio. Ma, nonostante i soccorsi tempestivi e il ricovero in ospedale, l'uomo non ce l'ha fatta.