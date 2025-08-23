Questo sito contribuisce alla audience di 
sabato 23 agosto 2025
Livorno, debutto in serie C con vittoria Turista muore in albergo ​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare "Tirrenica sia priorità per politica e territorio"
Cronaca giovedì 17 luglio 2025 ore 10:00

Pittore ed ex barbiere muore dopo un incidente

L'uomo, 81enne, aveva avuto un incidente col suo motorino contro un'auto ma purtroppo è deceduto



LIVORNO — È morto Renato Pantera, ex barbiere e pittore, l'uomo di 81 anni che sabato scorso in sella al suo motorino si era scontrato contro un'auto ad Antignano.

L'incidente era avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 15 Luglio.

Ma, nonostante i soccorsi tempestivi e il ricovero in ospedale, l'uomo non ce l'ha fatta.

