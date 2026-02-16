Ruba alimenti nel supermercato e scappa via

La donna è stata rintracciata e denunciata dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile

LIVORNO — Una donna di circa 50 anni, di origini laziali, è stata denunciata a piede libero dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno per un furto commesso all’interno di un noto supermercato della città.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna si sarebbe introdotta all’interno del negozio dove avrebbe portato via vari prodotti alimentari per il valore di circa 100 euro, cercando di uscire facendo perdere le proprie tracce.

Tuttavia grazie al contributo fornito dal personale in servizio nel supermercato, che ha potuto fare riferimento alla presenza capillare delle pattuglie dell’Arma sul territorio, è stato possibile - a seguito di un rapido intervento dei carabinieri presso il negozio – riuscire ad individuare e bloccare la sospetta autrice del furto in flagranza del reato.

Infatti la donna è stata sorpresa ancora in possesso dei generi alimentari rubati e che sono quindi stati restituiti al responsabile del negozio.

La cinquantenne è stata invece denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente di Livorno per furto.