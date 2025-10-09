Sgombero ex Caserma, "obiettivo della Lega"

Lo ha dichiarato il leader della Lega e ministro Matteo Salvini. Vannacci e il candidato della Lega Pazzaglia chiedono al sindaco di intervenire

LIVORNO — "La dichiarazione del Ministro Salvini che indica lo sgombero della Ex Caserma Occupata come obiettivo della Lega prosegue le attività informali da noi già intraprese per giungere allo smantellamento di un luogo simbolo dell’illegalità".

Lo scrivono in una nota l'onorevole Roberto Vannacci e l'avvocato Federico Pazzaglia, candidato al Consiglio Regionale della Toscana – Lega Livorno.

"Nel 2016 - prosegue la nota - l’immobile è passato nella disponibilità del patrimonio immobiliare comunale, dunque siamo a chiedere al Sindaco Luca Salvetti di avviare immediatamente la segnalazione alla Procura della Repubblica per giungere allo sgombero della Ex Caserma entro la prossima settimana. Questo è l’iter ordinario previsto dalla normativa recentemente aggiornata grazie ai gruppi parlamentari della Lega".

"Dopo quanto accaduto sabato e, soprattutto, martedì, con aggressioni violente a cittadini livornesi e ad agenti delle Forze dell’Ordine, - prosegue la nota - laddove si sono viste 20 persone armate di spranghe, mazze e bastoni, nel contesto di manifestazioni non rimaste nei limiti dei perimetri prestabiliti e organizzate dalla galassia degli antagonisti livornesi, è il momento di stroncare alla radice ogni coacervo di abusivismo e criminalità nella città delle leggi livornine, della libertà e del rispetto delle differenze".

"La Livorno che difendiamo - dichiarano Vannacci e Pazzaglia - è quella di sempre, delle radici granducali, della pluralità vissuta nella sicurezza e nell’armonia, di quel Granduca Ferdinando I che promulgò le leggi livornine e che vediamo al contempo rappresentato nel monumento dei “Quattro mori” tenendo incatenati alla forza della legge coloro che rappresentavano un pericolo per la pace e la sicurezza dei cittadini livornesi. Oggi la prima minaccia per la sicurezza dei livornesi è rappresentata dai soggetti eversivi dei centri sociali, che hanno messo a rischio la sicurezza di molti cittadini ed agenti pochi giorni or sono".

"Per questo è necessario che il Sindaco Salvetti proceda oggi stesso con la segnalazione alla Procura della Repubblica finalizzata allo sgombero dell’immobile di riferimento degli antagonisti", concludono.