Lunedì 29 Dicembre 2025
Suicidio in Psichiatria, "massima collaborazione"
Attualità Lunedì 29 Dicembre 2025 ore 15:20

Suicidio in Psichiatria, "massima collaborazione"

Ospedale di Livorno

L'Asl Toscana nord ovest interviene dopo il tragico evento avvenuto nel Reparto



LIVORNO — "L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia per la tragica perdita avvenuta all’interno del reparto di Psichiatria dell’ospedale di Livorno, un evento eccezionale che ha colpito duramente non solo i familiari, ma anche l’intera comunità professionale coinvolta".

Si apre così una nota dell'Asl Toscana nord ovest in seguito al ritrovamento senza di una paziente 41enne.

"Sin dalle prime ore successive all’accaduto, - prosegue la nota - l’Azienda ha attivato ogni iniziativa utile a garantire la massima collaborazione, trasparenza e disponibilità nei confronti delle autorità competenti e degli organismi preposti, al fine di ricostruire con precisione quanto avvenuto. Si tratta di un evento classificabile come “evento sentinella”, che proprio per la sua gravità richiede un’analisi approfondita, rigorosa e multidisciplinare, condotta da professionalità specializzate nell’ambito della sicurezza e della gestione del rischio clinico".


"Il suicidio rappresenta sempre un evento tragico e doloroso, che lascia un segno profondo e rispetto al quale, pur in presenza di attenzione costante, impegno professionale e protocolli consolidati e integrati tra territorio e ospedale, la prevedibilità e la prevenzione assoluta risultano estremamente complesse. - prosegue la nota - Anche per questo motivo l’Azienda ritiene doveroso esprimere pieno sostegno e vicinanza alle operatrici e operatori sanitari coinvolti che in questo momento sono profondamente colpiti da quanto accaduto".

"L’Azienda USL Toscana nord ovest intende ribadire il valore e la professionalità del personale della salute mentale, che opera in un contesto complesso a contatto costante con persone fragili. Per far fronte alle sfide future nell’ambito della salute mentale e delle dipendenze, la ASL ha messo in campo un piano significativo di investimenti, finalizzato al rafforzamento dei servizi attraverso il potenziamento delle risorse umane e delle strutture, con l’obiettivo di garantire livelli sempre più elevati di assistenza, sicurezza e qualità delle cure. Nel rispetto del dolore dei familiari e della necessaria serenità delle verifiche in corso, l’Azienda continuerà ad assicurare piena collaborazione e a seguire con attenzione ogni sviluppo, confermando il proprio impegno costante nella tutela dei pazienti, degli operatori e dell’intera collettività", si conclude la nota.

