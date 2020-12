Un pino crolla sulle auto parcheggiate

Il maltempo ha causato allagamenti e disagi alla circolazione. Altre 24 ore di allerta meteo per pioggia sulla costa Toscana

LIVORNO — Il maltempo continua a imperversare sul territorio livornese, dove anche oggi si sono registrati allagamenti con disagi alla circolazione. In via del Gelsomino un pino è caduto su due auto parcheggiate.

"Sta piovendo quasi ininterrottamente da molte ore - si legge in un post del Comune- e le squadre dei tecnici comunali coordinati dalla Protezione civile hanno monitorato costantemente il territorio e in particolare la situazione di fiumi e rii. Tra gli interventi della giornata quello in via del Gelsomino, dove un pino è caduto da un giardino privato su due auto in sosta".

Scondo le previsioni meteo, sulla costa toscana sono attese altre 24 ore di allerta per pioggia.



La protezione civile invita a limitare gli spostamenti.