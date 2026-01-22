Uso del defibrillatore, abilitati 14 Biancoverdi

Giocatori, dirigenti e tecnici del Livorno rugby hanno partecipato al corso: "Le vere mete si realizzano quando si salva la vita di una persona"

LIVORNO — Biancoverdi a lezione sull'utilizzo del defibrillatore. Giocatori, dirigenti e tecnici del Livorno rugby hanno partecipato al corso di abilitazione Blsd che si è svolto mercoledì 17 e sabato 20 febbraio.

"Le ‘vere mete - si legge in una nota del Livorno rugby- si realizzano quando si salva la vita di una persona, e non quando si schiaccia il pallone oltre la linea bianca".

A guidare il corso la docente Sara Magagnini, presidente Cft, il Centro di formazione toscana, associazione no profit di promozione sociale, nato dall’unione di diversi centri di formazione accreditati, che promuovono la diffusione della cultura dell’emergenza e sicurezza, in ambito sanitario, lavorativo e sportivo, affinché le persone siano in grado di prestare un primo intervento rapido ed efficace. Il corso si è svolto al campo ‘Maneo-Settembrini’, l’impianto quartier generale del Livorno Rugby.

I 14 biancoverdi, che hanno partecipato alle lezioni del Cft sono ora brevettati e possono, in caso di necessità, utilizzare correttamente il defibrillatore (anche quello da anni in dotazione allo stesso impianto ‘Maneo-Settembrini’ di via delle Margherite). Nell’elenco dei 14 biancoverdi, figurano giocatori (ovviamente maggiorenni), tecnici e dirigenti.

Si tratta di: Daniele Aspromonti, Giovanni Autorino, Arianna Bernini, Andrea Bruni, Chiara Fabbrini, Giacomo Gragnani, Tommaso Liperini, Federico Martellozzo, Stefano Pagni, Emanuele Piras, Enrico Squarcini, Riccardo Squarcini, Angelo Virovello e Marco Zaccagna.