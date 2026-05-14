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Attualità Sabato 26 Settembre 2015 ore 12:50

Un defibrillatore in ricordo di Valeria

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Immagine di repertorio

In memoria della donna che ha perso la vita in un incidente stradale, la donazione alla scuola calcio



LIVORNO — Domenica 27 settembre alle 10,30 alla scuola calcio “Armando Picchi” di Banditella a Livorno, la Sezione soci Unicoop Tirreno di Rosignano donerà alla scuola calcio un defibrillatore.

Un dono in ricordo di Valeria Martelli deceduta tragicamente in un incidente stradale a luglio scorso. Grande tifosa del Livorno Calcio, Valeria abitava a Castelnuovo della Misericordia. Lavorava presso l'Azienda ospedaliera di Pisa ed era molto legata a Livorno dove svolgeva attività sociali e di volontariato nella Pubblica Assistenza.

Alla cerimonia di donazione sarà presente Nada Pachetti, madre di Valeria e socia attiva nella Sezione soci i Unicoop di Rosignano insieme ai componenti della Sezione soci di Livorno.

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