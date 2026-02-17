Media Education, Corecom in cattedra a Livorno

Internet e minori: consegnato agli studenti della scuola G. Bartolena il vademecum sull’uso consapevole della rete

LIVORNO — La prevenzione informatica, l’uso consapevole della rete ma anche le straordinarie opportunità che può offrire, al centro della lezione che il presidente del Corecom della Toscana, Sandro Vannini, ha svolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado G. Bartolena di Livorno.

Invitato a partecipare all’iniziativa - promossa dal Lions Club Porto Mediceo, in collaborazione con la polizia postale - Vannini ha spiegato ai nativi digitali l’uso consapevole di tecnologie, spazi virtuali e social network.

“Le diverse iniziative di formazione, rivolte tanto ai giovani che agli adulti, ci vedono e ci vedranno sempre coinvolti”, ha detto Vannini a margine della lezione resa nell’aula magna dell’istituto. “È quanto mai attuale il bisogno di risposte tempestive e competenti su fenomeni quali cyber bullismo, pedopornografiaonline e grooming e in questo senso il Corecom della Toscana è da tempo impegnato in specifici progetti, non ultimo quello che ha portato alla redazione del vademecum Internet@minori@adulti”. Unmanuale sviluppato in collaborazione con l’Università di Siena, distribuito agli studenti livornesi,

con l’obiettivo di “fornire strumenti utili ai minori, alle loro famiglie e agli insegnanti, per affrontare al meglio uno dei fenomeni più pervasivi e trasversali del nostro tempo”. “Lo facciamo – ha rilevato ancora il presidente - senza inutili allarmismi o inviti all’astinenza dal web, ma stimolando i giovani ad un uso consapevole e nel rispetto degli altri”.

Insieme a Vannini ha partecipato alla lezione anche il consigliere Corecom Maurizio Zingoni, che ha illustrato le tematiche più cogenti del rapporto internet e minori. Docenti per un giorno anche il presidente del Lions Club Gabriele Giorni e l’esperto di sicurezza informatica Piero Fontana