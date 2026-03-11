Mazzei Week, eventi in nove città toscane

Edizione speciale nel 2026 per i 250 anni della Dichiarazione Usa. Incontri tra Pisa, Livorno e Firenze per ricordare Filippo Mazzei

PISA — Un’intera settimana di iniziative dedicate alla figura di Filippo Mazzei. L’edizione 2026 della Mazzei Week assume un significato particolare perché coincide con il 250° anniversario della Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, documento al quale il pensatore toscano contribuì con le sue idee.

Il programma prevede appuntamenti in nove città, con Pisa tra i principali luoghi delle celebrazioni. L’iniziativa è stata presentata nella sede della Deputazione di Storia Patria per la Toscana dal presidente dell’ente, il professor Marcello Verga, insieme al presidente del Premio Letterario Internazionale dedicato a Mazzei, Massimo Baldini.

Era presente alla presentazione del programma anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, "Mazzei Week è la settimana di eventi dedicata a Filippo Mazzei, grande figura toscana dell’Illuminismo. Un’occasione per ricordare un uomo straordinario: pensatore, diplomatico, protagonista del suo tempo e amico di Thomas Jefferson, considerato tra gli ispiratori dei principi di libertà e uguaglianza della Dichiarazione d’Indipendenza americana. Dal 15 al 22 marzo una serie di incontri, conferenze e momenti culturali in diverse città della Toscana celebrano la sua eredità e il suo legame con il nostro territorio. Ricordare Filippo Mazzei significa ricordare una Toscana che ha contribuito a diffondere nel mondo i valori di libertà, democrazia e dialogo tra i popoli."

Gli eventi inizieranno il 22 Marzo con una giornata di incontri e approfondimenti. Tra gli appuntamenti è previsto il ritrovo a Pisa e San Giuliano Terme per la deposizione di una corona d’alloro davanti alla tomba di Mazzei nel cimitero di Sant’Andrea a Uliveto. Sempre nella stessa giornata è in programma una visita al dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, con interventi dedicati alla figura del riformatore toscano e al suo ruolo nella storia politica e culturale tra Europa e America.

Nel pomeriggio gli appuntamenti proseguiranno con momenti di confronto e iniziative culturali che coinvolgeranno anche altri centri del territorio. Il programma include inoltre incontri pubblici, conferenze e momenti di approfondimento sulla figura di Mazzei e sul contesto storico in cui visse.

La Mazzei Week si concluderà il 29 Marzo con una cerimonia ufficiale a Pisa. In questa occasione verrà assegnato il Premio internazionale Filippo Mazzei a una personalità che si è distinta nella promozione dei valori democratici e del dialogo tra le nazioni.

L’iniziativa vuole ricordare il ruolo svolto dal pensatore toscano nel dibattito politico del Settecento e il suo contributo alla diffusione delle idee di libertà e autodeterminazione che avrebbero poi trovato espressione nella Dichiarazione di indipendenza americana.