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Attualità Mercoledì 11 Marzo 2026 ore 10:28

Malattie infettive emergenti, incontro con Sani

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Il primario Spartaco Sani

Il direttore dell'Area malattie infettive Asl Spartaco Sani incontra i cittadini per parlare dei rischi per la popolazione



LIVORNO — Venerdì 13 Marzo, al Circolo Arci “Il Nibbio” di Nibbiaia (Livorno), è in programma a partire dalle 21 un incontro di sensibilizzazione sul tema delle malattie infettive emergenti e i rischi per la popolazione con Spartaco Sani, direttore dell’Area Malattie Infettive dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Il primario livornese che sarà a disposizione per domande e curiosità, farà una panoramica sulla situazione locale aggiornando anche sui virus tropicali emergenti come Dengue, Chikungunya, Zika e altri.

“Le malattie infettive emergenti – spiega il primario Spartaco Sani – rappresentano una sfida cruciale per la sanità pubblica contemporanea. Virus e batteri nuovi, o già noti ma mutati, possono diffondersi rapidamente in un mondo interconnesso come il nostro. Oggi viaggiamo molto più di un tempo: per lavoro, per turismo, per studio. Questo ha molti vantaggi, ma comporta anche dei rischi per la salute, perché le malattie infettive possono spostarsi insieme a noi. Malattie un tempo confinate in aree lontane oggi possono raggiungere il nostro territorio in poco tempo. Con questa iniziativa vogliamo così offrire alla popolazione strumenti di comprensione e consapevolezza: conoscere i rischi significa anche saperli affrontare. La prevenzione, l’informazione corretta e il dialogo tra scienza e cittadini sono le nostre armi migliori per proteggere la salute collettiva. Informarsi è, come sempre, il primo passo per proteggere sé stessi e gli altri”.

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