Maltempo in arrivo, ecco le previsioni

La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo per gran parte della Toscana, escluse costa e isole

PROVINCE DI LIVORNO E PISA — Temporali in arrivo domani, martedì 19 Agosto, nel pomeriggio.

La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalle 12 alle 20 di domani per quasi tutta la regione, costa e isole escluse.

Oggi, lunedì 18 Agosto, possibilità di locali rovesci o brevi temporali nel pomeriggio sull'Appennino, sulle zone limitrofe, sul senese e sul grossetano.

Domani, temporali pomeridiani nelle zone interne. Possibili colpi di vento e isolate grandinate.

La situazione presenterà un ulteriore peggioramento nella giornata di mercoledì.

A questo proposito la Regione Toscana "raccomanda di seguire gli aggiornamenti dei prossimi bollettini".