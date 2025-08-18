Attualità lunedì 18 agosto 2025 ore 13:00
Maltempo in arrivo, ecco le previsioni
La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo per gran parte della Toscana, escluse costa e isole
PROVINCE DI LIVORNO E PISA — Temporali in arrivo domani, martedì 19 Agosto, nel pomeriggio.
La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalle 12 alle 20 di domani per quasi tutta la regione, costa e isole escluse.
Oggi, lunedì 18 Agosto, possibilità di locali rovesci o brevi temporali nel pomeriggio sull'Appennino, sulle zone limitrofe, sul senese e sul grossetano.
Domani, temporali pomeridiani nelle zone interne. Possibili colpi di vento e isolate grandinate.
La situazione presenterà un ulteriore peggioramento nella giornata di mercoledì.
A questo proposito la Regione Toscana "raccomanda di seguire gli aggiornamenti dei prossimi bollettini".
