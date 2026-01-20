Magna, "vigileremo sull'occupazione"

Dopo la firma dell'accordo al Mimit intervengono sindacati e Rsu dell'azienda

PROVINCIA DI LIVORNO — "Si è appena conclusa una breve call informativa alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Governo, della Regione Toscana, dei Comuni di Livorno e Collesalvetti e i vertici aziendali di Magna".

Rsu Fim, Usb Magna Guasticce, Fim Cisl Livorno e Usb Livorno intervengono con una nota congiunta dopo la firma dell'accordo.

"Nel corso dell’incontro siamo stati informati che, alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Governo si è assunto l’impegno di ricercare tutte le soluzioni possibili per supportare e sviluppare l’azienda, affinché possa proseguire il progetto di consolidamento sul territorio di Guasticce", prosegue la nota.



"Il percorso illustrato parte dalla condivisione dell’accordo quadro sottoscritto il 27 giugno scorso, firmato anche dalle rappresentanze sindacali. A tal proposito, come Rsu e Organizzazioni Sindacali, abbiamo richiesto alla Regione Toscana un incontro specifico di approfondimento, al fine di entrare ulteriormente nel merito del testo condiviso e verificarne pienamente contenuti, impegni e prospettive. - continua la nota - Una volta completate tutte le necessarie verifiche, informeremo puntualmente tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, come da nostro metodo consolidato, garantendo la massima trasparenza".

"Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che sta attraversando il settore automotive, una fase particolarmente complessa e incerta. Tuttavia, riteniamo che l’unica strada possibile per garantire un futuro industriale e occupazionale al sito di Guasticce sia quella di continuare a lavorare in modo unitario e responsabile con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, per individuare soluzioni strutturali che vadano oltre il 2026/2027. - si conclude la nota - Il nostro impegno resta quello di tutelare occupazione, diritti e prospettive industriali del sito, mantenendo alta l’attenzione".