Maltempo, allagamenti e strade chiuse

Fiumi osservati speciali durante la notte, strade e case al piano terra allagate con interventi a Cecina, Castellina Marittima e Rosignano

PROVINCIA DI LIVORNO — Durante la notte sono stati effettuati Interventi del sistema di Protezione Civile per allagamenti localizzati a Cecina, Castellina Marittima e Rosignano a causa delle forti precipitazioni.

A Riparbella sono caduti 120 mm di pioggia nelle ultime tre ore, superiore alla media di un intero mese.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha aggiornato sui social riguardo alla situazione del maltempo.

Preoccupazione per il livello dei fiumi che attualmente è la seguente in Toscana: Cecina a Steccaia in diminuzione, previsto il transito del colmo di piena alla foce nelle prossime ore, Tora in diminuzione a Collesalvetti, Cascina a Ponsacco al primo livello in diminuzione, Fine oltre il secondo livello a Castellina Marittima. Nessuna criticità lungo l’Arno.

Linea temporalesca in movimento verso nord nelle prossime ore.

A Cecina durante la notte è stata necessaria la chiusura di alcune strade allagate.

"In pochi minuti le ingenti precipitazioni hanno allagato Cedrino, Vallescaia, via Aldo Moro, via Pasubio, i sottopassi di via Cassola, via Guerrazzi, via Roma, via Pasubio.USCITE SOLO SE STRETTAMENTE NECESSARIO', ha scritto su Facebook durante la notte Lia Burgalassi, sindaca di Cecina.

Le strade chiuse a Cecina: Via Sanzio, 206 in direzione Cecina, 68 da San Pietro in Palazzi a San Martino interdetta per frane, Chiuso sottopasso di via Guerrazzi, Paduletto ingresso lato ferrovia non accessibile per rottura a una condotta

Viene raccomandata prudenza e di evitare gli spostamenti e le aree allagate.

Molte le richieste di intervento in particolare a Cecina per garage e scantinati allagati. Protezione civile e associazioni di volontariato stanno intervenendo.

Inoltre la sindaca di Cecina Burgalassi fa sapere che "fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, il centro commerciale La Vallescaja, con tutte le attività commerciali di piccola e media distribuzione al suo interno, è chiuso. Restano aperti soltanto il Conad Superstore, Trony e il supermercato D+. Accesso consentito solo agli addetti ai lavori e alle maestranze per consentire gli interventi di ripristino e di pulizia.

Rimane chiuso anche il sottopasso a San Pietro in Palazzi".

(Notizia in aggiornamento)