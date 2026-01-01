Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 07:30 METEO:LIVORNO13°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Venerdì 02 Gennaio 2026
Tutti i titoli:
Livorno, triplo tuffo di Capodanno Centouno candeline per nonna Angela Benvenuta Greta, prima nata nel 2026 Vento e mareggiate, scatta l'allerta
corriere tv
Cras Montana, il momento in cui il locale prende fuoco
Cras Montana, il momento in cui il locale prende fuoco

Attualità Giovedì 01 Gennaio 2026 ore 13:00

Ecco Gregorio, l'ultimo nato nel 2025

Condividi
Foto di archivio

Il piccolo sta bene ed è il terzogenito. È nato il 31 Dicembre all'ospedale di Livorno



Si chiama Gregorio Alderigi l'ultimo bambino nato nel 2025 all'ospedale di Livorno.

Il piccolo Gregorio con mamma e babbo

Il piccolo pesa 3 chili e 310 grammi ed è venuto alla luce il 31 Dicembre alle 21 e 51.

Figlio di Asia Costa e Gabrirle Alderigi è il terzo figlio della coppia.

Benvenuto al piccolo Gregorio dalla redazione di QUInews Livorno! 

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Fotogallery

Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Il piccolo sta bene ed è il terzogenito. È nato il 31 Dicembre all'ospedale di Livorno
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Edit Permay

new
Franco Cambi

LE STELLE DI ASTREA

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Livorno, triplo tuffo di Capodanno

Attualità

Centouno candeline per nonna Angela

Attualità

Benvenuta Greta, prima nata nel 2026

Attualità

Vento e mareggiate, scatta l'allerta