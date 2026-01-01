Attualità Giovedì 01 Gennaio 2026 ore 13:00
Ecco Gregorio, l'ultimo nato nel 2025
Il piccolo sta bene ed è il terzogenito. È nato il 31 Dicembre all'ospedale di Livorno
Si chiama Gregorio Alderigi l'ultimo bambino nato nel 2025 all'ospedale di Livorno.
Il piccolo pesa 3 chili e 310 grammi ed è venuto alla luce il 31 Dicembre alle 21 e 51.
Figlio di Asia Costa e Gabrirle Alderigi è il terzo figlio della coppia.
Benvenuto al piccolo Gregorio dalla redazione di QUInews Livorno!
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI