Attualità Giovedì 01 Gennaio 2026 ore 13:00

Ecco Gregorio, l'ultimo nato nel 2025

Foto di archivio

Il piccolo sta bene ed è il terzogenito. È nato il 31 Dicembre all'ospedale di Livorno

Si chiama Gregorio Alderigi l'ultimo bambino nato nel 2025 all'ospedale di Livorno. Il piccolo Gregorio con mamma e babbo Il piccolo pesa 3 chili e 310 grammi ed è venuto alla luce il 31 Dicembre alle 21 e 51. Figlio di Asia Costa e Gabrirle Alderigi è il terzo figlio della coppia. Benvenuto al piccolo Gregorio dalla redazione di QUInews Livorno!