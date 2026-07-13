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Politica Lunedì 13 Luglio 2026 ore 12:41

Scarpellini vicepresidente vicaria Upi Toscana

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Sandra Scarpellini, presidente Provincia di Livorno

Si occuperà anche di politiche energetiche, sviluppo sostenibile, assistenza studenti disabili e pari opportunità



LIVORNO — Il nuovo direttivo di UPI Toscana si è riunito nei giorni scorsi a Firenze per definire l’assetto operativo con cui l’Associazione delle Province toscane lavorerà nei prossimi anni sui principali temi che riguardano i territori.

Il presidente Francesco Limatola ha nominato come vicepresidenti, Sandra Scarpellini, presidente della Provincia di Livorno e Agnese Carletti, presidente della Provincia di Siena, a testimonianza di una scelta che valorizza competenze, esperienza amministrativa e una rappresentanza sempre più equilibrata nelle istituzioni.


“Ringrazio il presidente Limatola per la fiducia”, ha dichiarato la presidente Scarpellini, dopo la nomina come vicepresidente vicaria.

“Sono lieta di poter dare un contributo alle attività di Upi Toscana, che da sempre supporta le Province nei vari tavoli di confronto regionali e nazionali. Un lavoro che continueremo a portare avanti in modo collegiale, con l’esperienza e le capacità progettuali che gli enti provinciali esprimono e soprattutto con la volontà di rappresentare le istanze dei territori e favorire un maggiore equilibrio tra i centri maggiori e le realtà periferiche”, ha aggiunto.

A Sandra Scarpellini, inoltre, sono state assegnate le deleghe alle politiche energetiche e lo sviluppo sostenibile, l’assistenza agli studenti con disabilità, le politiche di genere e le pari opportunità.


Nel corso della stessa riunione il Direttivo ha inoltre affrontato alcuni dei principali dossier aperti per gli enti provinciali.

Tra questi, l’esame delle proposte di legge regionali sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, un aggiornamento sull’attività dell’Ufficio comune dedicato alle bonifiche e ai siti inquinati e un confronto sul trasporto pubblico locale su gomma, con la definizione della posizione che UPI Toscana porterà ai tavoli istituzionali.

Per quanto riguarda le altre deleghe: Agnese Carletti si occuperà di polizia provinciale, pianificazione strategica e Toscana diffusa; Alessandro Polcri, presidente della Provincia di Arezzo, seguirà la programmazione scolastica, le politiche per il lavoro e la formazione e la cultura; Marcello Pierucci, presidente della Provincia di Lucca, ha avuto le deleghe per Europa e fondi europei, pianificazione territoriale e governo del territorio, oltre alla Casa dei Comuni; Roberto Valettini, presidente della Provincia di Massa-Carrara, si occuperà di edilizia scolastica, finanza locale, personale e patrimonio; Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa, seguirà infrastrutture viarie, politiche per la costa e il mare e transizione digitale; Luca Marmo, presidente della Provincia di Pistoia, ha avuto le politiche ambientali, il trasporto pubblico locale e mobilità, la montagna e i contratti pubblici con la Stazione Unica Appaltante; Simone Calamai, presidente della Provincia di Prato, avrà infine la responsabilità di protezione civile, sviluppo economico, politiche per la legalità e politiche giovanili.

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