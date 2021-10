Scherma, oro alla Toscana grazie al Fides Livorno

Nella quarta giornata del Gran Premio Giovanissimi gradino più alto del podio per la fiorettista labronica Giorgia Ruta, categoria Ragazze

RICCIONE (RIMINI) — Gran Premio Giovanissimi di scherma ricco di soddisfazioni per la Toscana. Una delle due prove della quarta giornata è stata quella di fioretto categoria Ragazze, la cui finale è stata la stessa del 2019, quando Giorgia Ruta del Fides Livorno e Alessandra Tavola della Comense Scherma parteciparono tra le Bambine.

Anche stavolta a spuntarla col punteggio di 15-12 è stata la livornese, che in precedenza aveva sconfitto 15-8 Beatrice Musco del Dlf Venezia e in semifinale 15-5 Sophia Di Paolo del Club Scherma Ancona. Alessandra Tavola, invece, era giunta in finale vincendo 15-13 l'assalto su Eleonora Carraro (Comini Padova).

Ancora un successo quindi per la Toscana che si piazza in prima posizione nel medagliere per regioni con ben 8 medaglie in quattro giorni: 2 ori, 3 argenti e 3 bronzi fino a questo momento.