Fortuna va in tv in cerca dell'amore

Toscani in TV mercoledì 05 gennaio 2022 ore 11:16

La giovane donna, originaria di Napoli e residente a Livorno, ha incontrato Eva a "Primo appuntamento", dating show in onda su Real Time

ROMA — Alla ricerca dell'amore, tra le coppie degli incontri al buio di "Primo appuntamento", condotto dall'attore Flavio Montrucchio, c'è anche Fortuna Laud, giovane assistente in uno studio di chirurgia estetica.

Fortuna, 29enne originaria di Napoli ma residente a Livorno, ha partecipato al programma in onda su Real Time e ha incontrato Eva, quest'ultima già nota per aver partecipato anche ai provini di X-Factor qualche anno fa.



L'appuntamento, però, non è andato a buon fine: alla fine, infatti, Fortuna ed Eva hanno deciso di prendere strade diverse, dopo un appuntamento comunque molto divertente.