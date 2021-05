La donna vaccinata con 4 dosi è stata dimessa

La donna di 67 anni che ha ricevuto un sovradosaggio di vaccino anti-Covid Pfizer è stata dimessa dall'ospedale e le sue condizioni sono buone

LIVORNO — Risulta in buone condizioni di salute la donna di 67 anni alla quale, due giorni fa, un infermiere ha somministrato per errore 4 dosi non diluite di vaccino Pfizer contro il Covid, in pratica l'intero contenuto di una fiala.

Dopo l'accaduto, la signora era stata subito ricoverata al pronto soccorso per accertamenti ed è rimasta in osservazione fino a ieri pomeriggio, quando i sanitari hanno ritenuto che potesse rientrare nella sua abitazione. La sorveglianza sanitaria sulle sue condizioni di salute continua. La Asl Toscana nord ovest ha anche aperto un'inchiesta interna per portare alla luce la falla nella procedura che ha generato l'errore.

Il 9 Maggio scorso anche una ragazza di 23 anni, tirocinante di psicologia, ha ricevuto per errore 4 dosi di vaccino Pfizer presso l'ospedale Apuane di Massa e da allora anche lei è sotto sorveglianza sanitaria. La giovane non si sarebbe ancora del tutto ripresa dalle conseguenze dell'inoculazione e alcuni giorni fa ha presentato un esposto sulla vicenda.