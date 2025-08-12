Questo sito contribuisce alla audience di 
martedì 12 agosto 2025
Cronaca martedì 12 agosto 2025 ore 19:00

Turista muore travolta da un pullman, grave il marito

Tragedia nell'area del porto di Livorno. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Il marito è stato portato in ospedale in gravi condizioni



LIVORNO — Una donna di 82 anni è morta, il marito di 85 è stato ricoverato in gravi condizioni. E' il drammatico bilancio della tragedia avvenuta nel pomeriggio di oggi nell'area portuale di Livorno.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la coppia di turisti americani sarebbe stata investita da un pullman che stava effettuando una manovra.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. L'uomo è stato invece portato all'ospedale di Livorno in codice rosso.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, cui sono affidati i rilievi volti a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.

Tag
