Il sindaco di Cali aggredito durante la visita ai luoghi del terremoto: è stato colpito alla testa da un sasso
Cronaca Martedì 11 Agosto 2026 ore 10:50
Uccide una biscia e posta la foto sui social
I carabinieri forestali sono riusciti a risalire al presunto responsabile del gesto commesso senza necessità: denunciato per uccisione di animali
LIVORNO — Deve rispondere di uccisione di animali, il presunto responsabile di aver tolto la vita senza necessità a una biscia dal collare barrata, un esemplare di Natrix Helvetica.
I carabinieri forestali del Nucleo Investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale (Nipaaf) di Livorno hanno denunciato un uomo di 51 anni residente nel territorio provinciale.
I militari dell'Arma sono risaliti a lui dopo che sui social era stata pubblicata una foto del serpente ucciso. Le segnalazioni, gli accertamenti e le indagini hanno fatto il resto.
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