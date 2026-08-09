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Parità di genere e sostenibilità, premi prorogati

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La Camera di commercio ha confermato il proprio impegno concreto per lo sviluppo sostenibile e per l’uguaglianza di genere



PROVINCIA DI LIVORNO — La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha prorogato i termini per partecipare ai tre concorsi dedicati alle imprese di Grosseto e Livorno e alle tesi di laurea di tutta la Toscana. L'Ente camerale conferma così il proprio impegno concreto per lo sviluppo sostenibile e per l’uguaglianza di genere.

Premio per tesi di laurea e dottorato sui temi della parità di genere prorogato al 17 Ottobre. Da questa seconda edizione il Premio è aperto anche alle tesi di dottorato di ricerca. Saranno assegnati 5 premi in denaro: 1.500 euro alla prima tesi classificata, mille euro alla seconda, 500 euro ciascuno alla terza, quarta e quinta classificata. L'Amministrazione valuterà anche la possibilità di offrire ai vincitori uno stage gratuito presso la propria sede. Possono partecipare studentesse e studenti che hanno conseguito la laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico e/o il dottorato di ricerca presso un'Università con sede nella Regione Toscana oppure che sono residenti nella Regione Toscana e iscritti ad un’Università telematica e che hanno discusso la tesi negli anni 2024-2025-2026.

Prorogata la scadenza al 15 Ottobre, invece, per il Premio Impresa per le pari opportunità. Possono partecipare, ricordiamo, alla seconda edizione del Premio le micro, piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi, delle province di Livorno e Grosseto. Saranno premiate, con 3mila euro ciascuna, 4 imprese che abbiano avviato progetti rientranti in uno dei seguenti ambiti: attivazione di percorsi di mentoring e coaching dedicati alla crescita delle donne verso ruoli dirigenziali, o iniziative rivolte alla popolazione aziendale maschile sui temi della paternità condivisa e del contrasto agli stereotipi; adozione di processi per identificare, gestire e approfondire ogni forma di violenza o discriminazione;  adozione di processi di gestione HR a favore della parità di genere; misure per favorire l'occupazione femminile e promuovere piani di sviluppo e valorizzazione delle competenze; attuazione di politiche flessibili per l'orario di lavoro e servizi per la famiglia.

Sempre al 15 Ottobre la scadenza per il Premio Impresa Sostenibile giunto alla terza edizione e dedicato alle aziende che creano valore nel rispetto dell'ambiente e della società, il concorso prevede 4 premi da 5.000 euro ciascuno. Possono partecipare Micro, Piccole e Medie Imprese, loro cooperative e consorzi, delle province di Grosseto e Livorno, che a partire dal 1° gennaio 2024 e fino alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato o concluso progetti di sostenibilità ambientale, sociale, sostenibilità economica e digitale.

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