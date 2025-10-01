Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 22:22 METEO:LIVORNO10°19°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
giovedì 02 ottobre 2025
Tutti i titoli:
Flotilla, corteo a Livorno, bloccata una nave Flotilla bloccata da Israele, scatta la protesta Fermata la Flotilla, occupata la stazione di Pisa Scontro fra due auto, un ferito
corriere tv
Sulla nave della Flotilla si canta Bella Ciao durante l'abbordaggio israeliano
Sulla nave della Flotilla si canta Bella Ciao durante l'abbordaggio israeliano

Attualità mercoledì 01 ottobre 2025 ore 22:15

Flotilla bloccata da Israele, scatta la protesta

Condividi
La protesta alla stazione ferroviaria di Pisa

Cortei a Livorno, Siena, Pisa e Firenze, mentre Cgil e Usb annunciano lo sciopero generale per venerdì 3 Ottobre. Salvini valuta la precettazione



TOSCANA — L'abbordaggio israeliano della Flotilla, avvenuto nella serata di oggi, mercoledì 1° Ottobre, a meno di cento miglia dalla costa di Gaza, ha fatto esplodere la protesta in diverse città italiane, oltre ad aver spinto i sindacati a proclamare lo sciopero generale per venerdì 3 Ottobre.

La macchina della sicurezza è già al lavoro: il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, aveva già convocato nella giornata di ieri prefetti e questori di Roma, Milano, Torino, Bologna e anche Firenze, per fare il punto sulla situazione. Le indicazioni sono quelle di aumentare gli sforzi per prevenire disordini, dialogare al massimo con gli organizzatori per isolare i violenti, presidiare gli obiettivi sensibili, a cominciare da quelli israeliani ed ebraici.

Intanto, già per la serata di oggi, sono previsti cortei studenteschi in alcune città: in Toscana, manifestazioni sono già state annunciate a Livorno, dove alcuni manifestanti hanno bloccato il porto, Siena, Pisadove sono già stati bloccati i binari della stazione ferroviaria, e appunto Firenze. 

Manifestazione al porto di Livorno

Manifestazione a Firenze

Sul fronte sindacale, invece, hanno preso posizione Cgil e Usb. "L'aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema", hanno scritto dalla Cgil, il cui segretario Maurizio Landini aveva già anticipato lo sciopero generale se fosse avvenuto il blocco della Flotilla. "Israele attacca il diritto internazionale. Ora e il momento di bloccare tutto", hanno scritto invece dall'Usb.

Nel frattempo, il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha risposto all'indizione dello sciopero. "Non permetteremo che Cgil ed estremisti di sinistra portino in Italia il caos - ha scritto - non tollereremo nessuno sciopero generale improvviso". Una nota del Ministero, poco dopo, ha ribadito il concetto: Salvini, infatti, valuta la precettazione. "L'orientamento della Commissione di Garanzia per gli scioperi ha già stabilito che la motivazione addotta dai sindacati non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso - viene spiegato - il ministro vuole evitare che una minoranza irresponsabile possa danneggiare milioni di italiani". 

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Fotogallery

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Dopo la notizia del blocco della flotilla anche a Livorno è partito un corteo con studenti e cittadini
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Edit Permay

new
Franco Cambi

LE STELLE DI ASTREA

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Flotilla, corteo a Livorno, bloccata una nave

Attualità

Flotilla bloccata da Israele, scatta la protesta

Cronaca

Fermata la Flotilla, occupata la stazione di Pisa

Cronaca

Scontro fra due auto, un ferito