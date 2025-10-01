Flotilla bloccata da Israele, scatta la protesta

Cortei a Livorno, Siena, Pisa e Firenze, mentre Cgil e Usb annunciano lo sciopero generale per venerdì 3 Ottobre. Salvini valuta la precettazione

TOSCANA — L'abbordaggio israeliano della Flotilla, avvenuto nella serata di oggi, mercoledì 1° Ottobre, a meno di cento miglia dalla costa di Gaza, ha fatto esplodere la protesta in diverse città italiane, oltre ad aver spinto i sindacati a proclamare lo sciopero generale per venerdì 3 Ottobre.

La macchina della sicurezza è già al lavoro: il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, aveva già convocato nella giornata di ieri prefetti e questori di Roma, Milano, Torino, Bologna e anche Firenze, per fare il punto sulla situazione. Le indicazioni sono quelle di aumentare gli sforzi per prevenire disordini, dialogare al massimo con gli organizzatori per isolare i violenti, presidiare gli obiettivi sensibili, a cominciare da quelli israeliani ed ebraici.

Intanto, già per la serata di oggi, sono previsti cortei studenteschi in alcune città: in Toscana, manifestazioni sono già state annunciate a Livorno, dove alcuni manifestanti hanno bloccato il porto, Siena, Pisa, dove sono già stati bloccati i binari della stazione ferroviaria, e appunto Firenze.

Manifestazione al porto di Livorno

Manifestazione a Firenze

Sul fronte sindacale, invece, hanno preso posizione Cgil e Usb. "L'aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema", hanno scritto dalla Cgil, il cui segretario Maurizio Landini aveva già anticipato lo sciopero generale se fosse avvenuto il blocco della Flotilla. "Israele attacca il diritto internazionale. Ora e il momento di bloccare tutto", hanno scritto invece dall'Usb.

Nel frattempo, il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha risposto all'indizione dello sciopero. "Non permetteremo che Cgil ed estremisti di sinistra portino in Italia il caos - ha scritto - non tollereremo nessuno sciopero generale improvviso". Una nota del Ministero, poco dopo, ha ribadito il concetto: Salvini, infatti, valuta la precettazione. "L'orientamento della Commissione di Garanzia per gli scioperi ha già stabilito che la motivazione addotta dai sindacati non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso - viene spiegato - il ministro vuole evitare che una minoranza irresponsabile possa danneggiare milioni di italiani".