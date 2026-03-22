Attualità Domenica 22 Marzo 2026 ore 07:00
Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno
Ecco le opportunità proposte dai Centri Impiego di Livorno e provincia, lavori a tempo indeterminato e determinato ed apprendistato
Per vedere tutte le offerte di lavoro CLICCA QUI
Questa settimana:
I lavori più richiesti
- Baristi e Professioni Assimilate 38
- Camerieri di Ristorante 31
- Operai Addetti Ai Servizi di Igiene e Pulizia 23
- Animatori Turistici e Professioni Assimilate 22
Orario Lavoro
- Full Time 260
- Part Time 126
- Lavoro a Turni 41
Tipologia Contratto
Posizioni Totali: 343
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