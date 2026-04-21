​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno

«Questa poltrona a dondolo per palazzo Chigi»: il giro di Meloni al Salone del Mobile tra Trump, tavoli ovali e i tappeti per la casa

Ecco le opportunità proposte dai Centri Impiego di Livorno e provincia, lavori a tempo indeterminato e determinato ed apprendistato

I lavori più richiesti

Orario Lavoro

Tipologia Contratto

Posizioni Totali: 206

Ecco le opportunità proposte dai Centri Impiego di Livorno e provincia per la settimana 16 del 2026 (dal 19 April 2026 al 25 April 2026), lavori a tempo indeterminato e determinato ed apprendistato.Per vedere tutte le offerte di lavoro CLICCA QUI Questa settimana:

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