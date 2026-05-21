​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno

«Chi l'ha visto?» è diventato un rotocalco di cronaca nera

Ecco le opportunità proposte dai Centri Impiego di Livorno e provincia, lavori a tempo indeterminato e determinato ed apprendistato

I lavori più richiesti

Orario Lavoro

Tipologia Contratto

Posizioni Totali: 218

Ecco le opportunità proposte dai Centri Impiego di Livorno e provincia per la settimana 20 del 2026 (dal 17 May 2026 al 23 May 2026), lavori a tempo indeterminato e determinato ed apprendistato.Per vedere tutte le offerte di lavoro CLICCA QUI Questa settimana:

Ricordiamo che sul sito web Toscana Lavoro della Regione Toscana non sarà più possibile accedere con username e password per le candidature alle offerte. L’accesso, come stabilito dal Decreto semplificazioni (D.L. 76/2020), sarà possibile solo con l’utilizzo di SPID, CNS o CIE