Attualità Domenica 17 Maggio 2026 ore 07:00
Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno
Ecco le opportunità proposte dai Centri Impiego di Livorno e provincia, lavori a tempo indeterminato e determinato ed apprendistato
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Questa settimana:
I lavori più richiesti
- Personale Non Qualificato Delle Attività Industriali e Professioni Assimilate 30
- Operai Addetti Ai Servizi di Igiene e Pulizia 18
- Professioni Qualificate Nei Servizi Sanitari e Sociali 11
- Camerieri di Ristorante 10
Orario Lavoro
- Full Time 166
- Part Time 61
- Lavoro a Turni 55
Tipologia Contratto
Posizioni Totali: 218
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