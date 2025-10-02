Con Forza Italia candidati Ardenghi e Bertocci

Per il partito due figure solide, capaci di dare risposte vere a un territorio spesso dimenticato dalla Regione

PIOMBINO — Forza Italia ha schierato due candidature fortemente radicate a Piombino e in Val di Cornia per le prossime elezioni regionali in Toscana: Luca Ardenghi e Debora Bertocci.

“Forza Italia – ha dichiarato il partito – mette in campo due figure solide, capaci di dare risposte vere a un territorio spesso dimenticato dalla Regione. La Val di Cornia merita di contare in Regione Toscana”.

S presenta come capolista l’onorevole Chiara Tenerini, deputata e responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro di Forza Italia.

“Forza Italia – ha concluso la nota – offre una squadra credibile, che unisce radicamento locale ed esperienza istituzionale. Con Ardenghi, Bertocci e Tenerini la provincia di Livorno avrà finalmente una rappresentanza forte e vicina ai cittadini”.