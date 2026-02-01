I porti dell'Alto Tirreno in vetrina a Malaga

I porti di Livorno, Piombino e Portoferraio sono stati rappresentati in occasione della più importante fiera del Mediterraneo in Spagna

PIOMBINO — Rafforzare l’immagine dei porti del Sistema all’estero e promuovere il rilancio delle attività crocieristiche, da poco ripartite dopo il periodo terribile della crisi pandemica. Questa è la posta in gioco della missione che ha portato a Malaga l’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale assieme alla società Porto di Livorno 2000, che gestisce il terminal passeggeri del porto di Livorno.

L’occasione è stata fornita dal Sea Trade Med, la fiera più importante del Mediterraneo dedicata alle crociere e vetrina fondamentale per operatori di settore e cruise line. A darsi appuntamento nella città spagnola sono stati oltre duemila visitatori e 150 espositori provenienti da oltre settanta Paesi.

I porti di Livorno, Piombino e Portoferraio sono stati rappresentati nella fiera grazie anche alla visibilità assicurata dal padiglione CruiseItaly – one country, many destinations - promosso da Assoporti.

"Dopo tre anni di stop, i porti italiani sono ritornati al Seatrade MED per dare voce ad uno dei settori più importanti dell’economia nazionale. - ha sottolineato Capuano - Per il biennio 2022-2023 ci saranno ulteriori spazi di crescita per un segmento di mercato nel quale Livorno, Piombino e i porti elbani, vantano una presenza strategica".