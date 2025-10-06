Salto in lungo, titolo italiano per Monelli

Atleta del centro di Venturina trionfa ai Campionati Italiani "Cadetti" di atletica individuali e per regioni a Viareggio

A Viareggio nel rinnovato Stadio dei Pini dove si sono disputati i Campionati Italiani "Cadetti" di atletica individuali e per regioni. Arrivato un meraviglioso quanto storico titolo italiano di salto in lungo.

Il protagonista è il 15enne Giovanni Monelli, atleta del centro di Venturina allenato da Stefano Cialli mentra la parte tecnica è curata da Stefano Rizzieri. Monelli resta in seconda posizione fino al 4° salto, dietro al veneto Stremitz, quando piazza prima un 6.54 balzando in testa, ma è alla 5° prova che mette al sicuro il risultato volando a 6.79 suo nuovo primato. La suspance si trasforma in esultanza all'ultimo salto quando il veneto atterra a 6.60. per Giovanni è medaglia d'oro e titolo italiano. Andando indietro negli annali per trovare un titolo giovanile con la maglia CG Atletica Costa Etrusca bisogna tornare al 1937 con Silvano Giannini nel disco.

Ma le emozioni non finiscono qui, ci sono sui blocchi delle batterie degli 80hs ben 3 atlete della società di Sonia Falchetti con la maglia della Toscana, non riescono a passare il turno se pur correndo con ottimi tempi, la castagnetana Alessandra Micheletti 12.36 e la cecinese Mia Griselli 12.31 (fuori dalla finale B per 5 millesimi), ma a sorpresa dalla 4 batteria viene fuori negli ultimi metri la venturinese Emma Pietrelli che vince la batteria ed accede alla finale. Nella finale degli 80hs la Pietrelli che ha l'ultimo tempo di qualifica parte decisa e nel finale di gara si getta sul traguardo chiudendo in 5^ piazza a soli 8 centesimi dal bronzo.

Un risultato inatteso e di grande valore per l'atleta Stefano Cialli. Gli ostacolisti non mancano in casa CG e nelle batterie dei 100 hs maschili è sui blocchi Mattia Pellegrinetti. Il cecinese è protagonista di un'ottima gara ma incoccia in uno degli ultimi ostacoli e chiude nonostante tutto con un buon 14"28 a pochi cent dalla finale B.

Infine, la pentathleta Vittoria Nencioni, inizia bene le sui 5 fatiche con un buonissimo 12"98 sugli 80h e 1.41 di alto, alla fine l'atleta di Erika Ferri sarà 15^, la cecinese ha ancora un anno nella categoria.

A Brescia, inece, la rappresentativa "Allieve" (16-17 anni) di Livorno è stata impegnata nel Trofeo Città di Brescia, 4 le atlete selezionate, 2^ Anna Simonini sui 100h, mentre hanno dato il loro contributo Rebecca Lassi, Vittoria Schirinzi e Linda Rosito.