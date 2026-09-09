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Lavoro Mercoledì 09 Settembre 2026 ore 12:30

Transizione ecologica e digitale, due bandi

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Servizi specialistici e voucher per supportare la doppia transizione nei settori nautica e cantieristica navale, turismo, biotecnologie e rinnovabili



PROVINCIA DI LIVORNO — Trasformare le idee in vere e proprie aziende innovative e guidare il tessuto imprenditoriale esistente verso i nuovi paradigmi dell'Industria 5.0. Con questi obiettivi, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno propone due importanti bandi nell'ambito del Progetto europeo FRIHUB, finanziato dal Programma INTERREG Marittimo Italia-Francia 2021-2027 e di cui la Camera è partner.

I due avvisi, uno per gli aspiranti imprenditori e uno per le imprese, mettono a disposizione servizi specialistici e voucher a fondo perduto per supportare la "doppia transizione" - ecologica e digitale - in quattro filiere: nautica e cantieristica navale, turismo innovativo e sostenibile, biotecnologie ed energie rinnovabili "blu e verdi". In Toscana possono partecipare imprese o persone fisiche localizzate nelle province costiere di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa e le domande per entrambi gli avvisi devono essere presentate alla CCIAA entro il 30 Settembre.

Per quanto riguarda il Bando voucher per aspiranti imprenditori (fino a 3.200 euro), l'avviso è rivolto a persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliate nelle province della costa toscana che non abbiano ancora aperto una Partita IVA né costituito un'impresa, e che vogliano avviare un'impresa nei settori della nautica, del turismo sostenibile e delle filiere "blu e verdi". Saranno selezionati, tra Sardegna, Liguria e Toscana, 4 aspiranti imprenditori che accederanno a: percorso formativo e consulenza: 39 ore di formazione da remoto, 20 ore di consulenza personalizzata per redigere il business plan con esperti del Centro di Competenze Transfrontaliero e assessment per valutare l'idea e gli investimenti; voucher a fondo perduto: fino a 3.200 euro per chi completa almeno l'80% del percorso e costituisce l'impresa entro il 15 marzo 2027 per coprire le spese come onorari notarili e costi di costituzione, acquisto di beni strumentali, registrazione marchi/brevetti, e un contributo forfettario di 700 euro per partecipare all'evento finale in Sardegna.

Al Bando voucher per la doppia transizione delle MPMI (fino a 6.900 euro) possono partecipare Micro, Piccole e Medie Imprese, loro cooperative e consorzi che per la Toscana abbiano sede legale o unità locale nelle province costiere, attive in una delle filiere prioritarie del programma transfrontaliero: nautica e cantieristica navale, turismo innovativo e sostenibile, biotecnologie "blu e verdi", energie rinnovabili "blu e verdi". Saranno selezionate tra Sardegna, Liguria e Toscana, 12 imprese per supportarle nello sviluppo di modelli di business circolari, a basse emissioni e ad alto impatto sociale che accederanno a: assessment iniziale e finale: valutazione gratuita del grado di maturità digitale e sostenibile; voucher a fondo perduto: fino a 6.200 euro per l'acquisto di beni strumentali e di almeno 30 ore di servizi di assistenza specializzata; Summit Doppia Transizione: un contributo di 700 euro per partecipare all'evento finale di networking e scambio di buone pratiche in Sardegna.

Gli avvisi e i moduli di domanda sono disponibili sul sito della Camera e sul sito del progetto FRIHUB Interreg Marittimo.

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